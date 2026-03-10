Satse alerta que el projecte de pressupost de Salut "cronifica l'infrafinançament"

Assegura que "obvia necessitats essencials" dels professionals i del sistema
BARCELONA, 10 març (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha enviat una carta a la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, en la qual alerta que el projecte de pressupostos del seu departament "cronifica l'infrafinançament" del sistema sanitari català.
Així mateix, el sindicat assegura que "òbvia necessitats essencials" que afecten tant els professionals com la qualitat assistencial que rep la ciutadania, per la qual cosa consideren imprescindible incorporar esmenes que garanteixin la sostenibilitat del sistema, informa en un comunicat d'aquest dimarts.
Satse reconeix que els pressupostos incorporen les partides per garantir els compromisos del III Acord de l'Institut Català de la Salut (ICS), però alerta que no inclouen cap línia específica per desplegar les conclusions de la Taula d'Harmonització de les condicions laborals del sistema públic.
L'organització també ha mostrat "sorpresa" per la presència d'iniciatives en fase pilot, com els Centres de Salut Integral de Referència (Csir), mentre que no es contempla el finançament específic per a mesures com la compra de vehicles d'atenció domiciliària.
A més a més, també lamenta que es potenciï la programació per motius, malgrat que l'estudi de l'Aquas assenyala que està "sobrecarregant les infermeres".
REUNIONS AMB ELS GRUPS
En aquest escenari, Satse ha anunciat l'inici "immediat" d'una ronda de reunions amb tots els grups parlamentaris per incorporar esmenes durant el tràmit parlamentari.
El sindicat demana prioritzar l'harmonització de les condicions laborals en el conjunt del sistema sanitari català, la retirada de les retallades, el finançament "real" de l'atenció domiciliària, la identificació de nous centres de difícil cobertura i l'increment de ràtios d'infermeres.
Segons l'organització, Catalunya necessita aprovar uns pressupostos després de dues pròrrogues consecutives, però avisa que aquests no són "els que el sistema sanitari necessita".