Satse alerta de manca de personal a l'Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona)

BARCELONA 14 gen. (EUROPA PRESS) -
La representant de Satse Catalunya a l'Hospital Germans Trias de Badalona (Barcelona) i de la junta de personal del centre, Magda Moyano, ha alertat de la manca de personal per cobrir les necessitats assistencials del dia a dia, que s'agreuja els caps de setmana.
En unes declaracions a la premsa, Moyano ha explicat que s'han reunit aquest dimecres amb la gerència de l'hospital, la direcció de Recursos Humans i la d'Infermeria, que "han reconegut la manca de personal" del centre i han presentat un quadre d'idea de millora de ràtios.
Ara, els sindicats entenen que l'hospital "ha fet la seva feina" i està pendent de la resposta de l'Institut Català de la Salut (ICS), després de la qual no descarten convocar protestes o concentracions del personal.