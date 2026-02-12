Sarroca (Meteocat) alerta d'un "moment àlgid" de vent, al que li queden entre 5 i 6 hores

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha avisat que a primera hora d'aquest dijous s'està en un "moment àlgid" de vent, al que li queden entre 5 i 6 hores, ha assenyalat que la predicció s'està complint i ha destacat que ja hi ha registres de més de 100 quilòmetres per hora en molts llocs.
Entre ells, ha destacat els registres de la muntanya del Puig Sesolles, al cim del Montseny (Barcelona), amb 167 km/h; seguit d'Espot, amb 134 km/h; Boí, amb 119 km/h; Molló, amb 114 km/h o Certascan, amb 106 km/h, ha informat en roda de premsa des de la seu de la conselleria d'Interior.
També ha destacat que en el Port de Barcelona s'han registrat vents amb 105 km/h, a Mataró (Barcelona) amb 104 km/h i al barri barceloní del Raval, amb 86 km/h, "el segon registre més significatiu de la sèrie" ja que des del 2009 no es registraven unes dades similars.