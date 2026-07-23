S'apaga la flamarada per la fuita de gas a la plaça de Sants després de més 12 hores

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La flamarada originada aquest dimecres a la nit per la deflagració d'una fuita de gas a les obres de l'estació de metro de Plaça de Sants de l'L5 s'ha apagat aquest dijous a les 11.10 després de més de 12 hores, segons ha pogut comprovar Europa Press.
Els Bombers de Barcelona han apagat les mànegues que llançaven aigua i amb les quals estaven controlant el foc mentre treballaven en l'obturació de 4 punts a les canonades de gas.
L'explosió es va produir dimarts a les 22.10 i ha deixat 8 treballadors ferits, que evolucionen "positivament", segons el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle.