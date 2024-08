Sap-Fepol veu l'Operació Gàbia' de Mossos com a "justificació a la fallada" amb Puigdemont

El sindicat majoritari demana a la nova consellera que no els tracti com a "enemic polític"



BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

Sap-Fepol, el sindicat majoritari de Mossos d'Esquadra, ha afirmat que l'Operació Gàbia' per intentar localitzar l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "es va fer a raó d'intentar donar una justificació a la fallada en la seva detenció".

En una roda de premsa aquest dilluns a Barcelona, han criticat la decisió de la Prefactura de mantenir "pràcticament 4 hores a la ciutadania parada en les carreteres de Catalunya per buscar una personalitat que és pública" i han recordat que el cos té un àrea de mediació que podria haver-se utilitzat, de forma alternativa, amb l'entorn de Puigdemont.

Així ho ha manifestat el secretari general de Sap-Fepol i representant de Sme-Fepol, Pere Garcia, que ha considerat "absolutament desafortunada" la roda de premsa de divendres, en què van comparèixer el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena; el director general de la Policia, Pere Ferrer, i el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ja que, en les seves paraules, les responsabilitats es van derivar cap a terceres persones.

Segons Garcia, "la ciutadania de Catalunya es mereix una resposta clara de què ha pogut passar", i ha instat a que des de la Prefectura es faci un anàlisi dels errors i una revisió de cara a actuacions futures.

NO VEUEN PASSIVITAT

Sobre la detenció de 3 mossos que suposadament van ajudar Puigdemont a fugir, Garciía ha dit que no creu que hi hagi hagut permissivitat des de la Prefectura pel que fa al servei prestat per alguns agents a l'estranger, durant les seves hores lliures, com a escortes de Puigdemont, i ha subratllat que el sistema públic "s'ha de construir des de la confiança" ja que no es pot controlar 18.000 mossos un per un.

Així i tot ha recordat que la Divisió d'Afers Interns persegueix conductes reprovables, i que aquell dia l'objectiu no era "controlar els Mossos".

En qualsevol cas, la responsabilitat que han tingut la decidirà la Justícia, ha precisat, i en última instància es decidirà si es veu reflectit en una sanció disciplinària.

PETICIONS A PARLÓN

Sobre què demanen a la nova consellera d'Interior, Núria Parlón, Garcia ha demanat que sigui propera als Mossos i que no vegi els sindicats "com un enemic polític, sinó com una eina necessària, absolutament imprescindible".

També ha manifestat que és habitual que hi hagi canvis d'organització, però que no els agradaria que es fessin com en l'anterior legislatura, sense tenir en compte els sindicats, segons les seves paraules.

A més, Garcia ha demanat al nou equip "que no visqui en una realitat paral·lela en la qual es tingui en compte les seves necessitats de rèdit polític enlloc de les necessitats o prioritats quant a seguretat".