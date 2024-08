Sap-Fepol avisa que més del 81% d'expedients de seguretat ciutadana caduquen a Catalunya

Afirma que la Generalitat ha deixat d'ingressar més de 5,5 milions els darrers 8 mesos



Els sindicats policials Sap-Fepol i Sme-Fepol han advertit que la Conselleria d'Interior de la Generalitat ha deixat caducar o prescriure el 81,83% d'expedients administratius per incompliment de la Llei Orgànica 4/2015, del 29 de setembre al 31 de maig de 2024.

El secretari general de Sap-Fepol, Pere García, ha dit aquest dilluns en roda de premsa que el fins ara conseller Joan Ignasi Elena va comparèixer el maig del 2022 en la Comissió d'Interior del Parlament per informar d'uns canvis sobre la tramitació dels procediments relacionats amb la Llei de Seguretat Ciutadana.

Els expedients van deixar llavors de tramitar-se des dels 9 Caps de Serveis d'Administració de les 9 Regions Policials de la Direcció General de la Policia (SARP) i van passar a gestionar-se des dels 7 Serveis Territorials (SSTT) de la Conselleria.

Quan el SARP era el que gestionava aquests expedients, caducava un 22,61% d'ells, segons les dades recollides per Sap-Fepol de l'1 de gener al 28 de setembre del 2023; en canvi, del 29 de setembre del 2023 al 31 de maig del 2024, ja gestionats per Interior, van caducar o van prescriure el 86,85% dels expedients.

A Barcelona, dels 17.899 expedients incoats, han prescrit o caducat 15.546, la qual cosa suposa un 86,85%; a Tarragona, ho han fet un 80,85% (d'1.796, 1.452); i la regió policial amb xifres més baixes és Girona, on han caducat o prescrit 421 dels 1.356 expedients, un 31,05%.

UNA GESTIÓ DEFICIENT

En els darrers 8 mesos han quedat sense resposta 44.972 actuacions policials a Catalunya relacionades amb decomisos d'armes i drogues en la via pública: per al sindicat, és un esforç policial que "no està servint de res", doncs 8 de cada 10 expedients es tanquen sense sanció.

Pere García ha preguntat "de què ha servit tot l'esforç policial si darrere hi ha hagut una gestió administrativa absolutament deficient i nefasta", i ha afegit que això ha tingut un impacte en les arques de la Generalitat.

En els darrers 8 mesos, l'Administració Pública ha deixat d'ingressar més de 5,5 milions d'euros, davant dels 1,4 milions en els 8 mesos previs: per a García, això evidencia una gestió absolutament ineficient de la Conselleria.

PETICIÓ A LA NOVA CONSELLERA

Segons ell, ja sigui per acció o omissió, Interior "s'ha atribuït un poder que no té" en deixar de donar tràmit a aquests expedients, per la qual cosa el sindicat ha dit que haurien demanat el cessament "fulminant" d'Elena si ara no hagués acabat la legislatura.

El sindicat constata una mala gestió pública i han sol·licitat a la nova consellera, Núria Parlón, que retiri el sistema imposat per Elena i que de manera urgent torni a facultar als serveis de les 9 Regions Policials de la Direcció General de la Policia (SARP) la gestió de les actes de la Llei 4/2015.