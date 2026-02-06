Santano preveu que el dilluns es reobri el tram de l'AP-7 a Gelida (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha assegurat que "si tot segueix segons el previst" el dilluns es podrà reobrir el tram tallat de l'AP-7 a Gelida (Barcelona) en sentit sud, on es va produir un esfondrament fa dues setmanes que va causar un accident ferroviari mortal.
En un missatge en 'X' aquest divendres, ha destacat "la intensitat" amb la qual s'estan realitzant els treballs per a la reobertura de la via, malgrat el complicat que assegura que és el terreny.
"Des de la demarcació de carreteres i des d'Adif se segueix treballant amb intensitat per recuperar el trànsit de l'AP-7 i la circulació de la R4", ha afirmat Santano, que ha explicat que s'ha reposat el drap que va cedir a l'altura de Gèlida i s'ha reforçat el mur.