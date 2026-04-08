El Sant Pau fa el primer recanvi transcatèter de la vàlvula mitral del cor a Catalunya

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha implantat la primera pròtesi que substitueix la vàlvula mitral (VM) del cor de forma completament transcatèter a Catalunya, informa en un comunicat d'aquest dimecres.
Es tracta d'un procediment mínimament invasiu que es duu a terme mitjançant una petita incisió a l'engonal, indicat en pacients amb insuficiència mitral important, una patologia causada per un defecte en el tancament de la vàlvula i que afecta un 10% dels més grans de 75 anys.
L'adjunt de la Unitat d'Hemodinàmica del Servei de Cardiologia de Sant Pau, Lluís Asmarats, ha explicat que la nova tècnica "permet una alternativa a la cirurgia oberta" col·locant una vàlvula mitral artifical que regula el tancament de la danyada i restaura el flux sanguini.
"Això suposa una millora espectacular dels símptomes i febleses, que poden ser potencialment mortals", ha apuntat Asmarats.
El també adjunt de la mateixa Unitat Marcel Santaló ha assenyalat que molts d'aquests pacients s'ofeguen i es cansen per la falta d'aire, presenten inflor a les mans i els peus tenen palpitacions, i amb el nou mètode es redueixen els reingressos per descompensacions de la malaltia, "molt freqüents" en aquests malalts.