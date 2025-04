Sant Jordi tindrà més parades a Barcelona i un pla d'autoprotecció al passeig de Gràcia

Manté les parades a la Rambla malgrat les obres

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

La diada de Sant Jordi a Barcelona creixerà en nombre de parades professionals de llibres i superfície per buscar més comoditat, fins als 3.500 metres quadrats a deu espais de set districtes de la ciutat, i l'àrea del passeig de Gràcia aplicarà per primera vegada un pla d'autoprotecció (PAU) tal com passa en altres esdeveniments amb un nombre elevat d'assistència.

Ho han explicat aquest dimecres en una roda de premsa el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, el president del Gremi de Llibreters, Èric del Arco, i el secretari del Gremi de Llibreters, Marià Marin, a la qual han assistit la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Marcé.

Hi haurà més parades que l'any anterior a les zones professionals, amb 400 parades, 348 de llibres i 52 de roses --el 2024 van ser 336 de llibres--, a les quals s'ha de sumar un centenar més de llibres que se situaran a les portes de les llibreries, que eleven a 500 els punts entre llibres i roses.

Quant a les parades de llibres per districte a les àrees professionals, gran part es disposaran a l'Eixample, amb la superilla del passeig de Gràcia com a estendard, amb 203; Ciutat Vella, amb la Rambla, que es mantindrà amb parades malgrat les obres, amb 94; Gràcia, amb 23; Sant Martí, amb 11; les Corts, amb 10; Sant Andreu, amb 5, i Sarrià, amb 2.

Tixis ha dit que el nombre de parades professionals "s'ha duplicat" des del 2019, i ha ressaltat que és un moment clau de l'any per al sector, en què aproximadament es factura un 20% del total anual.

Ha subratllat que és un període "clau" per al sector editorial i per a la literatura en català, ja que és el moment de l'any en què es venen més llibres en aquesta llengua, i ha recordat que l'any passat per Sant Jordi es van vendre 70.000 títols diferents en total i que els més venuts representen només un 5% del total.

JORNADA "MÉS AMABLE"

Tant Tixis com Del Arco han ressaltat que és una festa "oberta, transversal" i ha afirmat que s'han mantingut les quotes de copagament per als paradistes professionals que van posar en marxa l'any passat.

Del Arco ha dit que a les llibreries ja comencen a notar la "il·lusió" per Sant Jordi entre els lectors, i ha subratllat que és una festa integradora.

Marin ha dit que tots els espais han crescut perquè sigui una jornada "més amable", com és el cas del passeig Sant Joan i Lluís Companys dedicats al còmic i a la literatura infantil i juvenil, i ha remarcat que es tracta d'un dels esdeveniments amb més gent al carrer d'Europa.

Ha explicat que l'espai del passeig de Gràcia aplicarà per primera vegada un PAU, del qual l'any passat ja es va fer una prova pilot, que preveu, entre altres mesures, la presència fixa de personal i vehicles sanitaris i de bombers, atesa la grandària de l'espai i el volum de gent que acull.

També ha dit que s'ha treballat intensament amb l'Ajuntament i l'empresa de les obres perquè la Rambla, que es va recuperar l'any passat per Sant Jordi després dels atemptats del 2017, es mantingui com un espai amb un disseny especial per garantir la comoditat i la seguretat.

DIA IMPORTANT DEL CALENDARI CULTURAL

La consellera Sònia Hernández ha afirmat que Sant Jordi és un dels moments més importants del calendari cultural català, que se celebra a tot el territori, i ha subratllat que és un dia en el qual "la cadena de valor del llibre surt al carrer amb tot el seu potencial".

El regidor de Cultura, Xavier Marcé, ha dit que les illes literàries del passeig de Gràcia --excepte els carrers Aragó, València i Gran Via-- i la Rambla quedaran tallades al tràfic des del dimarts 22 d'abril a les 22 hores fins al 24 d'abril a les 6 hores.