El Sant Jordi Musical d'Estrella Damm tindrà Buhos, La Pegatina, 31 FAM i Macaco

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El Sant Jordi Musical d'Estrella Damm, que se celebrarà el 23 d'abril a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, comptarà amb artistes com Buhos, La Pegatina, 31 FAM, Macaco, Els Amics de les Arts, Maria Jaume, Triquell i Lildami, entre d'altres.
Hi haurà 3 escenaris i més de 20 concerts en una "marató musical que reunirà artistes consolidats i noves veus de l'escena actual", una cita que coincideix amb la celebració del 150è aniversari de Damm, informa l'organització en un comunicat aquest dijous.
També comptarà amb noves veus com Ven'nus, Ceaxe, Griso, Juls, Júlia Blum, Leyre Estruch, Eva Fort i Naina; i altres veus de l'escena musical catalana, com Pastora, Xarim Aresté, Magalí Sare, Gessamí Boada, Paula Valls i El Pony Pisador, completaran la programació.
A més dels concerts, al llarg del dia se celebraran signatures de discos: hi participaran tant els músics que actuaran a l'Antiga Fàbrica com altres convidats, com La Fúmiga, Paula Mattheus i Dorian, i també hi haurà Martí Melcion, que visitarà el recinte per signar el còmic 'Elma i els seus amics'.
L'Antiga Fàbrica Estrella Damm també acollirà un espai solidari on es podran adquirir roses --tant naturals com artesanals--, llibres de segona mà i altres detalls, elaborats per entitats com Apunts, Fundació Amics de la Gent Gran, Fundació Arrels, Fundació Finestrelles i Fundació Vicente Ferrer.
La gastronomia també tindrà el seu espai, amb una selecció de propostes a càrrec de 'foodtrucks' locals; i, d'altra banda, Damm ha impulsat una recollida de llibres entre els col·laboradors de la companyia en la campanya Recicla Cultura.