Sant Jordi creixerà en parades a Barcelona en un any que no comptarà amb la Rambla

BARCELONA 16 abr. (EUROPA PRESS) -
La diada de Sant Jordi a Barcelona creixerà en nombre de parades professionals de llibres i roses i superfície, amb 3,7 quilòmetres en línia, malgrat ser un any que no comptarà amb l'espai de la Rambla per les obres.
Ho han explicat aquest dijous el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, i el del Gremi de Llibreters de Catalunya, Èric del Arco: "Sant Jordi tindrà més parades que mai, més espai que mai", ha dit Tixis.
Les parades de llibres i flors seran 425, de les quals 364 de llibres --257 amb signatures de llibres-- i 61 de flors, sense comptar les més d'un centenar de parades que se situaran a les portes de les llibreries.
La principal novetat d'aquest any serà el trasllat de les parades de la Rambla al Portal de l'Àngel, la plaça Nova i la plaça de la Catedral fins a la Via Laietana, a causa de les obres, que està previst que estiguin enllestides abans de Sant Jordi de l'any vinent.
Barcelona tornarà a mantenir les parades de llibres i de roses en una dotzena d'espais a set districtes de la ciutat, on destaca el creixement de trams al passeig de Sant Joan i al passeig de Lluís Companys.