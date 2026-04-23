Agnès Marquès: "La gent ve amb les coses que el llibre diu sobre les seves pròpies vides"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
La periodista i escriptora Agnès Marquès ha celebrat que els lectors es vegin plasmats en la seva obra: "La gent ve amb les coses que el llibre diu sobre les seves pròpies vides. És inigualable aquesta festa", ha afirmat.
En unes declaracions a Europa Press a la llibreria Finestres de Barcelona durant la diada de Sant Jordi, ha explicat que li sembla "molt emocionant" veure com els lectors es fan seu l'univers que ha ideat paraula darrere paraula.
Així mateix, ha agraït l'afecte que li professen: "Un lector m'ha portat una ampolla de vi d'Alella, el seu poble, i unes melmelades de Tiana fetes artesanalment. És fantàstic".