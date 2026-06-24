Sant Joan.- La revetlla se salda amb 39 detinguts, 69 ferits i més trucades al 061 a Catalunya

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 24 juny (EUROPA PRESS) -
La revetlla de Sant Joan s'ha saldat a Catalunya amb 39 detinguts i 69 ferits relacionats directament amb la festivitat, així com 3.665 trucades al 061 Salut Respon un 13,2% més, informa la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.
En total, els Mossos d'Esquadra han realitzat 130 detencions, de les quals 42 han estat per delictes contra el patrimoni, 14 per lesions, 26 per violències de gènere i 36 per altres fets.
A més, han aixecat 7 actes per infracció de la llei de seguretat ciutadana, i han detectat 113 positius en les 1.614 proves d'alcoholèmia realitzades, 9 de les quals penals, i 14 positius en drogues.
Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a 29 persones per intoxicacions, 4 per agressions, 30 per accidents de trànsit, 4 per cremades i 2 ofegats.
Els Agents Rurals han realitzat 1.178 inspeccions, entre les quals es troben inspeccions a fogueres i per verificar la seva correcta ubicació, i controls pel llançament de petards i pirotècnia.