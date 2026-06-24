Sant Joan.- Els Bombers atenen 1.407 avisos durant la revetlla de Sant Joan a Catalunya

BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu
La majoria de serveis han estat contendores cremats i incendis de vegetació urbana
BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han atès 1.407 avisos durant la revetlla de Sant Joan a Catalunya entre les 20 hores del dimarts i les 8 hores del dimecres, informa el cos en un comunicat aquest dimecres.
La majoria dels serveis atesos ha estat relacionada amb incendis urbans, amb 669 contenidors cremats i 550 incendis de vegetació.
Els Bombers han explicat que "com és habitual", les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona han estat les que han tingut més activitat, amb 283 avisos al Vallès Occidental, 129 al Barcelonès, 218 al Baix Llobregat, 81 al Maresme i 61 al Vallès Oriental.
La franja horària més intensa ha estat entre les 22 hores del dimarts i les 2 hores del dimecres, amb 859 serveis.
SERVEIS DESTACATS
Els Bombers han destacat un incendi a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en el qual s'ha cremat roba i una caldera en un balcó, així com un foc en el garatge d'una casa unifamiliar en Castellbisbal (Barcelona).
També un incendi en un balcó d'un edifici a Badalona (Barcelona), en el qual el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès a 10 persones, de les quals 3 han estat traslladades amb estat lleu a l'Hospital Municipal de Badalona.