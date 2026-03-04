Sant Joan de Déu implanta a una nadó el marcapassos "més petit del món"

La pacient evoluciona favorablement i podrà fer vida normal
L'Hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha implantat el marcapassos "més petit del món" a una nounada de 2,1 quilos després de detectar una greu alteració cardíaca durant l'embaràs.
Els marcapassos convencionals mesuren al voltant de sis centímetres, una grandària excessiva per a un nounat i que pot causar complicacions com la comprensió d'òrgans i infeccions, informa aquest dimecres l'hospital en un comunicat.
Davant aquesta limitació, l'equip de l'hospital va treballar amb l'empresa Abbott per disposar d'un marcapassos sincronitzat basat en la plataforma Aveir específicament adaptat a nadons.
Durant el segon trimestre de l'embaràs, els professionals van detectar que el fetus bategava massa a poc a poc i que el cor estava molt dilatat a causa d'un bloqueig auriculoventricular complet, una alteració greu del sistema elèctric del cor que impedeix que els impulsos elèctrics passin correctament entre les cavitats.
PART PREMATUR
Com a conseqüència, el cor batega molt més a poc a poc del normal (bradicàrdia), la qual cosa pot provocar que no arribi prou sang i oxigen a l'organisme, i per intentar compensar la lentitud del ritme cardíac, el cor augmenta de grandària, com va ocórrer en aquest cas.
Des d'aquest moment, l'equip de l'Hospital Sant Joan de Déu va començar un seguiment estret de l'embaràs: a finals de gener, els especialistes van observar un empitjorament i van decidir avançar el part.
La nena va néixer el 2 de febrer amb només 2,1 quilos i una bradicàrdia severa que va provocar una deterioració clínica amb el risc de fallada cardíaca, per la qual cosa en les seves primeres hores de vida li van implantar un marcapassos provisional per estabilitzar-la.
El nou marcapassos, d'aproximadament dos centímetres --el més petit del món en la seva categoria-- permet estimular i coordinar el batec del cor de manera adequada, fet fonamental en un òrgan tan petit i prèviament dilatat, ha explicat la cap del Servei de Cardiologia Pediàtrica, Georgia Sarquella-Brugada.
Poques hores després del naixement, l'equip de cirurgia cardíaca, liderat pel Stefano Congiu, va dur a terme la implantació definitiva: hi van participar 16 professionals de diferents especialitats, a més d'enginyers especialitzats en dispositius mèdics.
"En cardiologia pediàtrica moltes vegades no existeixen solucions estàndard. Quan parlem d'un nadó de dos quilos, hem d'adaptar la tecnologia a la seva grandària i fisiologia. Aquest cas demostra que la col·laboració entre metges i enginyers pot marcar la diferència entre no tenir opcions i poder salvar una vida", ha subratllat Sarquella-Brugada.
AUTORITZACIÓ EN CINC HORES
En tractar-se d'un dispositiu especialment adaptat per a aquest cas, l'equip va sol·licitar autorització urgent a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) que va respondre amb prou feines en cinc hores, cosa que va permetre intervenir amb rapidesa.
La petita ha evolucionat favorablement i, després de 20 dies d'ingrés hospitalari, ha rebut l'alta, i podrà portar una vida normal i només haurà de seguir controls periòdics a l'hospital.