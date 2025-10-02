Sant Joan Despí lamenta l'assassinat d'una dona presumptament a mans del seu germà

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Sant Joan Despí (Barcelona) ha expressat la seva "condemna enèrgica" al presumpte assassinat d'una dona a mans del seu germà aquest dijous al migdia, l'autor del qual de 78 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra, que investiguen el cas sota secret de sumari.
"Aquest fet ens recorda, un cop més, que qualsevol tipus de violència és intolerable, que ens interpel·la com a societat i que exigeix una resposta conjunta i decidida de totes les institucions i la ciutadania", subratlla el consistori en un comunicat.
A més a més, han traslladat el seu condol "més sincer" a la família i amics de la víctima.