Catalunya es prepara per una revetlla amb temperatures extremes i risc d'incendi

Lorena Sopena / Europa Press - Arxiu
Barcelona i la seva àrea metropolitana desplegaran un ampli dispositiu de seguretat i neteja
BARCELONA, 22 juny (EUROPA PRESS) -
Catalunya celebrarà aquest dimarts a la nit la revetlla de Sant Joan en un context marcat per l'onada de calor, amb temperatures extremes i un elevat risc d'incendis, per la qual cosa la Generalitat ha reforçat les precaucions i ha apel·lat a la responsabilitat ciutadana.
La sotsdirectora de Protecció Civil a Catalunya, Imma Solé, ha demanat aquest dilluns a la ciutadania no fer servir pirotècnia ni llançar petards a menys de 500 metres del bosc durant la revetlla d'aquest dimarts i trucar al 112 si es veu foc o una columna de fum.
Considera "molt important" que els operatius sàpiguen de l'existència d'un foc el més aviat possible per actuar, i ha explicat que els operatius d'emergència s'han reorganitzat a les zones de major risc d'incendi durant la revetlla.
En el cas de les fogueres, han d'estar prèviament autoritzades i es recomana que, si es tenen dubtes, no es realitzi cap activitat que pugui representar un risc.
"PRUDÈNCIA"
Protecció Civil ha demanat "prudència" davant del pic de temperatures i manté en alerta el pla Procicat, i també ha activat el pla Infocat en prealerta per perill molt alt d'incendi a les comarques de l'Anoia, Bages, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
Així mateix, els Bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a les regions amb més risc d'incendi, i els Agents Rurals centraran els seus esforços en la prevenció.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que la temperatura pugi globalment en tot el territori excepte l'extrem nord-est, amb previsió que se superi el llindar de calor intensa a les comarques de la Noguera, Segrià, Pla d'Urgell i els Garrigues.
BARCELONA
L'Ajuntament de Barcelona reforçarà els serveis municipals de policia, bombers i neteja, a més del transport públic, ja que el Metro funcionarà durant 43 hores seguides, de les 5 d'aquest dimarts al dimecres a mitjanit.
Per garantir la seguretat, es desplegaran agents de la Guàrdia Urbana per tota la ciutat, que estarà atenta per evitar fogueres no autoritzades i intensificarà els controls d'alcoholèmia i drogues.
A les platges, obertes fins les 6 del matí, es mantindran operatives les càmeres de videovigilància del passeig Marítim per prevenir delictes i millorar la seva resposta, i hauran dos punts lila nocturns a les platges del Somorrostro i del Bogatell.
Respecte a la neteja, se sumaran 532 persones al dispositiu habitual, per la qual cosa després de la revetlla més de 1.000 operaris s'encarregaran de pentinar la ciutat per retirar residus i deixar tant platges com a carrers en estat òptim.
En el cas de les platges metropolitanes, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) desplegarà 160 treballadors que, amb ajuda de 3 camions compactadores, 9 cribadores, 3 quads i 29 vehicles 4x4, netejaran les platges perquè estiguin llistes a les 9.30 del dimecres.
VENDA DE PIROTÈCNIA
La Delegació del Govern a Catalunya ha autoritzat la venda d'articles de pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan en 1.906 establiments, entre casetes (1.685) i locals (221), un 2,5% més que l'any passat.
La gran majoria estaran a la província de Barcelona (1.467) i hi haurà 191 a Tarragona, 166 a Girona i 82 a Lleida.
Amb tot, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat va autoritzar el 21 actes vinculats a la revetlla de Sant Joan.
PASTISSERIES
Finalment, el Gremi de Pastissers preveu que la revetlla de Sant Joan d'aquest 2026 tancament amb un increment de les vendes de coques d'un 5% respecte a l'any anterior, impulsades tant per la celebració un dia entre setmana com per les noves generacions, així com una aposta majoritària dels sabors tradicionals.
Ho ha explicat el president de l'organisme, Miquel Àngel Zaguirre, a Europa Press, que augura que les vendes creixeran tant en les pastisseries d'interior com a les zones de costa i muntanya.