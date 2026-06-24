90.000 persones passen Sant Joan a les platges de Barcelona, amb 32 ferits

LORENA SOPENA / Europa Press
Hi ha 11 detinguts i un ferit per arma blanca sense risc per la seva vida
BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -
El tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i responsable de Seguretat, Albert Batlle, ha explicat que 90.000 persones han celebrat la revetlla de Sant Joan a les platges de Barcelona i que la nit s'ha saldat amb 32 ferits, la majoria per consum d'alcohol, i dels quals 17 han estat traslladats a centres mèdics.
En declaracions a la premsa aquest dimecres, Batlle ha explicat que hi ha hagut "una única agressió més important", amb un ferit per arma blanca a la platja de la Mar Bella, encara que sense perill per la seva vida.
Ha afegit que la Guàrdia Urbana ha detingut "immediatament" a l'autor de l'agressió, i que la xifra total de detinguts s'eleva a 11, la majoria per furts.
Batlle ha celebrat que, de moment, no es té coneixement de cap accident de trànsit a Barcelona, i que s'han recollit 70 tones d'escombraries a les platges.
El tinent d'alcalde ha definit la nit "d'intensa però relativament tranquil·la" i s'ha mostrat satisfet per com s'ha desenvolupat la revetlla a la ciutat.
PLATGES DESALLOTJADES
Batlle ha explicat que la totalitat de les platges han estat desallotjades a les 8.30 hores perquè els serveis de neteja poguessin fer la seva feina.
Així, a les 9.30 hores ja estaven totes les platges de Barcelona obertes al públic general.
ARMES BLANQUES
Preguntat per la premsa per si hi ha hagut confiscacions d'armes blanques, Batlle ha explicat que així ha estat i ha mostrat la seva preocupació per "instruments que poden ser altament agressius".
"De vegades és difícil diferenciar el que és una navalla per tallar el pa d'una que pugui ser un instrument de caràcter agressiu. Hem confiscat algunes que no podien ser d'una altra manera que per agredir perquè no tenien pinta que fossin per tallar el pa", ha afirmat.