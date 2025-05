La Sant Andreu Jazz Band, segona en el festival Essentially Ellington de Nova York

BARCELONA 12 maig (EUROPA PRESS) -

La Sant Andreu Jazz Band ha quedat en segona posició en el festival Essentially Ellington High School Jazz Band Competition que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Nova York i en el qual han participat 30 escoles de jazz.

La primera plaça ha estat per a la Memphis Central High School i la tercera posició per a la també nord-americana Osceola County School for the Arts, segons informa el festival en el seu web.

La barcelonina Sant Andreu Jazz Band, dirigida per Joan Chamorro i per la qual han passat músics com Andrea Motis o Rita Payés, ha estat una de les poques formacions no nord-americanes que han participat en el festival, que culmina amb un concert a la Metropolitan Opera House.