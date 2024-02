Sans (ERC) creu que la fiscal del TS imposa "el sentit comú" en no veure terrorisme en el cas Tsunami

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha celebrat aquest dijous que la tinent fiscal del Tribunal Suprem (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, descarti l'existència de terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic, i creu que amb això s'imposa "el sentit comú".

"El moviment de la Fiscalia és una imposició del sentit comú. Quan et diuen el que ja saps que és veritat, que no hi ha hagut terrorisme on no hi ha hagut terrorisme. Que s'imposi el sentit comú sempre és positiu", ha destacat en unes declaracions als mitjans al Parlament.

Segons Sans, la possibilitat de parlar de terrorisme en la causa de Tsunami Democràtic és una "banalització del terrorisme de debò, que a l'Estat s'ha viscut durant anys i se sap el patiment que ha provocat".

El més necessari ara, segons Sans, és disposar com més aviat millor de la llei d'amnistia "per posar punt i final a aquesta repressió".

"Ruben Wagensberg i la resta de persones encausades en aquest cas han de poder defensar i construir la seva defensa sabent qui tenen davant, i per això necessitem aquesta llei d'amnistia", ha explicat.

En la seva opinió, el marge de maniobra de la llei és limitat perquè l'única cosa que es pot negociar són les esmenes vives, per la qual cosa considera que "no hi ha coses màgiques que puguin aparèixer per millorar-ne el contingut".

"Això no acabarà amb aquests jutges que inventen, continuarà passant. Necessitem una llei d'amnistia que doni resposta a totes les persones afectades, i hem de fer que la llei sigui aplicable i que passi tots els filtres de la justícia europea", ha resolt.