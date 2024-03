Sans (ERC) afirma que Ayuso "blanqueja" el masclisme en reivindicar un Dia de l'Home

BARCELONA, 8 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha afirmat que la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, "blanqueja" el discurs masclista i el patriarcat amb les seves declaracions en què es pregunta pel Dia de l'Home.

"Amb lideratges com els d'Ayuso, el que tenim és el millor aliat per al patriarcat i el discurs masclista", ha declarat abans de la manifestació unitària a Barcelona pel Dia Internacional de la Dona.

Sans ha advertit que "encara hi ha moltes desigualtats i molt pel que lluitar", com a la feina, els feminicidis i la violència masclista, tot i que molts considerin que ja no és així, ha dit.