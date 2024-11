Sanitat treballa per garantir la salubritat a les zones afectades per la dana i evitar brots infecciosos

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha assegurat que el seu ministeri treballa en coordinació amb els responsables de Salut Pública de la Generalitat Valenciana amb l'objectiu de garantir la salubritat a les zones més afectades per la dana i evitar així possibles brots infecciosos.

En un missatge publicat a X, recollit per Europa Press, la titular de Sanitat ha indicat que el ministeri continua amb el seguiment en diversos àmbits, tant per part del secretari d'Estat com per part dels directors de generals de Salut Pública i de Cartera de Serveis i Farmàcia per assegurar el funcionament correcte del sistema sanitari.

"És clau, i també ho és garantir les actuacions per prevenir possibles brots infecciosos (inicialment de tipus digestiu, sobretot, però cal preveure situacions com a malalties transmeses per vectors i d'altres) així com garantir el proveïment de medicaments a tota la xarxa sanitària", ha assenyalat.

García ha indicat que és "imprescindible" garantir la salubritat de la zona i que per això s'intensificaran els contactes i la coordinació amb la Generalitat Valenciana "per garantir que passada la fase hiperaguda no apareixen situacions evitables de malalties transmissibles", ha explicat.

Al fil, ha mostrat la disponibilitat dels professionals del Sistema Nacional de Salut en col·laboració amb totes les comunitats autònomes com, segons ha indicat, han fet saber als seus dirigents.