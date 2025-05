Sanitat recomana reforçar la vigilància i vacunació contra el xarampió després de confirmar 229 casos el 2025

MADRID 17 maig (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat ha instat aquest dissabte a reforçar la vigilància i la vacunació en vista de l'increment global de casos de xarampió a diversos països, segons una actualització de l'Avaluació Ràpida de Risc emesa pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES). Des de principi d'any Espanya ha confirmat 229 casos (78 importats, dels quals el 78,2% procedeixen del Marroc; 78 relacionats amb la importació i 73 d'origen desconegut).

A més, en el marc del Pla Estratègic per a l'Eliminació del Xarampió i la Rubèola 2021-2025, s'ha publicat un document de recomanacions dirigit als professionals sanitaris. El seu objectiu és reforçar la vigilància epidemiològica, actualitzar la vacunació i millorar la capacitat de resposta davant de casos sospitosos, especialment de cara a l'estiu, quan augmenten els desplaçaments des de països amb circulació activa del virus.

El departament dirigit per Mónica García ha destacat que, des del 2022, s'ha detectat un "augment preocupant" dels casos de xarampió arreu del món, tendència que continua el 2023, 2024 i 2025: "A la Unió Europea (UE) es van registrar més de 16.500 casos el 2024, el 72% notificats per Romania, el país més afectat", ha xifrat.

A més, han alertat que el Marroc fa front a un dels brots més significatius, amb més de 25.000 casos sospitosos i 184 defuncions declarades des del començament l'octubre del 2023, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Per la seva banda, Espanya va ser certificada com a país lliure de xarampió el 2016, estatus que manté fins avui gràcies a una cobertura de vacunació del 97,8% amb una dosi i del 94,2% amb dues dosis.

No obstant això, segons l'últim informe del Centre Nacional d'Epidemiologia, fins a l'11 de maig s'han notificat 408 sospites de xarampió, de les quals s'han confirmat 229 (78 importats, dels quals el 78,2% procedeixen del Marroc; 78 relacionats amb la importació i 73 d'origen desconegut).

Alhora, s'han descartat 178 casos i un d'ells continua en investigació, mentre que actualment hi ha set brots oberts a quatre comunitats autònomes.

"Aquestes xifres reflecteixen un augment important si es comparen amb els anys anteriors, i mostren que la represa de la mobilitat després de la pandèmia ha incrementat el risc d'importació de casos", ha incidit el ministeri per posteriorment afegir que mentre continuï la situació d'alta incidència en alguns països de l'entorn d'Espanya, és esperable que continuïn apareixent casos i brots en població que no presenta immunitat enfront de la malaltia.

Amb tot, també han expressat que, malgrat que la probabilitat d'exposició augmenti, el risc d'infecció per a la població general a Espanya es continua considerant baix gràcies a les elevades cobertures de vacunació al nostre país.

REFORÇAR LA VACUNACIÓ I MESURES PREVENTIVES

Les autoritats sanitàries han insistit en la importància de mantenir cobertures de vacunació superiors al 95% per a les dues dosis i reforçar les estratègies de vacunació, especialment dirigides a grups de població en els quals resulta complicat aconseguir cobertures de vacunació adequades.

Segons l'últim informe de seroprevalença, la població espanyola nascuda abans de l'any 1978 es considera protegida per haver passat la malaltia, mentre que la resta de la població ha d'aprofitar qualsevol contacte amb el sistema sanitari, per revisar el seu estat de vacunació, i seguir les indicacions del seu professional sanitari de referència.

També se subratlla la necessitat de reforçar la detecció precoç de casos sospitosos, la investigació exhaustiva de brots i contactes, així com la implementació immediata de mesures de control, particularment a centres sanitaris i davant de viatgers procedents de zones amb alta incidència.

"La vigilància genòmica del virus continua sent un pilar fonamental per verificar l'eliminació del virus i traçar l'origen dels casos importats", han sostingut des del Govern central.

RECOMANACIONS

En l'apartat de les recomanacions, Sanitat ha ressenyat la importància de garantir una cobertura vacunal superior al 95% amb les dues dosis de la vacuna triple vírica, especialment en població infantil i grups de risc, i desenvolupar estratègies específiques dirigides a col·lectius amb baixa cobertura vacunal, amb l'objectiu de reduir el nombre de persones no protegides del virus.

També s'ha cridat a aprofitar cada contacte amb els serveis sanitaris per revisar i actualitzar l'estat vacunal, tenint en compte l'edat i les condicions de risc, especialment en persones que viatjaran a països amb alta incidència de xarampió, així com enfortir la vigilància epidemiològica, per assegurar un diagnòstic clínic adequat i de laboratori, juntament amb la vigilància genòmica dels casos sospitosos.

En aquesta llista, també s'ha inclòs la necessitat de reforçar la vigilància sanitària a les fronteres, mitjans de transport i centres assistencials, especialment a través dels dispositius de Sanitat Exterior en coordinació amb altres autoritats, i millorar la formació i sensibilització del personal sanitari sobre el xarampió, amb èmfasi en el diagnòstic precoç, les mesures de protecció, el maneig de casos i la revisió de la seva pròpia vacunació.

Finalment, s'ha citat com a recomanació impulsar campanyes informatives dirigides a la població general, enfocades en la prevenció, el reconeixement de símptomes i l'actuació davant de possibles casos compatibles amb la malaltia.