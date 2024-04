Sanitat inicia aquest dilluns el procés d'adjudicació de les 11.607 places de Formació Sanitària Especialitzada

MADRID, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat inicia aquest dilluns, 1 d'abril, el procés per a l'adjudicació de les 11.607 places de Formació Sanitària Especialitzada a les 23.437 persones que van superar les proves, el 92 per cent dels aspirants que s'hi van presentar.

Els actes d'elecció electrònica de plaça han començat aquest dilluns 1 d'abril a les 10.00 hores per a les titulacions d'Infermeria, Farmàcia, Biologia, Física, Psicologia i Química, i el dia 5 d'abril comencen a les 10:00 hores per a la titulació de Medicina. Respecte a l'adjudicació electrònica, es realitzarà a partir del dia 4 d'abril en totes les titulacions excepte en Medicina, que serà el 8 d'abril.

En les titulacions d'Infermeria i Medicina, duen a terme tres sessions diàries d'adjudicació a les quals hi ha convocats 300 aspirants per sessió, la qual cosa suposa una reducció de 100 persones pel que fa a la convocatòria de l'any passat.

En la titulació de Medicina, en cas que quedin places vacants, es podrà fer una segona crida per a totes les titulacions, a totes aquelles persones aspirants que, havent superat les proves, no hagin estat adjudicats en una plaça en crides anteriors per qualsevol causa, i ampliant en aquesta crida el contingent d'extracomunitaris al 10% de les places ofertes.

Al web del Ministeri de Sanitat disposa de diversos videos d'ajuda per a l'elecció de plaça i d'un document amb preguntes freqüents. Les persones aspirants, a més, tenen suport tècnic de dilluns a diumenge, entre les 8.00 i les 22.00 hores, a través de 'cau-servicios@sanidad.gob.es'. Així mateix, s'ha habilitat un assistent virtual (chatbot) per a la resolució de dubtes. També hi ha disponible l'aplicació 'Simule', que permet als sol·licitants obtenir informació de les probabilitats d'obtenir una determinada plaça d'acord amb les prioritats que han formulat els aspirants que el precedeixen en número d'ordre.

Segons assenyalen, es fan quatre simulacions diàries de la plaça que s'adjudicaria d'acord amb la sol·licitud tramitada i les sol·licituds tramitades dels aspirants que el precedeixen, a partir de les 8.00, 12.00, 16.00 i 20.00 hores.

Les persones adjudicatàries de plaça han de contactar l'endemà de l'adjudicació amb la seva Comissió de Docència per programar l'examen mèdic previ a la incorporació. La incorporació a la plaça adjudicada es realitzarà el 6 i 7 de maig, ja que el 7 de maig del 2024 és quan totes les persones inicien la formació especialitzada.