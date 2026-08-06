Sanitat informa d'un cas d'hantavirus Andes en un ciutadà franc-argentí que es troba a Galícia

MADRID 6 ago. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dijous que un ciutadà franc-argentí que es troba a Galícia de pas, durant el seu viatge per Europa, ha donat positiu en hantavirus Andes arran d'una mostra presa fa uns dies a França després de presentar un quadre respiratori lleu.
"El cas va acudir als serveis mèdics a França, amb un quadre molt lleu, que posteriorment França va identificar com hantavirus", ha indicat Sanitat, que ha confirmat que el pacient va viatjar després a Espanya "ja asimptomàtic i, per tant, ja no podia contagiar". "En aquests moments, el pacient es troba bé", ha confirmat.
Una vegada confirmat el positiu, van ser els serveis de salut pública francesos els que van indicar a aquest ciutadà la necessitat d'aïllament al seu allotjament i esperar a la resta de labors dels mateixos organismes a Espanya. Així, tant des del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) com des dels serveis de Salut Pública de Galícia s'estan realitzant els estudis precisos per determinar quines accions han de prendre's.
D'aquesta manera, i arran d'aquesta prova positiva, ha assenyalat que s'estan engegant tots els procediments necessaris per al rastreig dels possibles contactes de manera segura per al conjunt de la població. De fet, el CCAES està coordinant per a la mostra i l'aïllament.
En qualsevol cas, el departament ministerial ha recordat que el país disposa de tots els protocols "i el coneixement ben actualitzat i llest per adaptar-lo a les circumstàncies concretes". De fet, i en coordinació amb altres Ministeris i institucions, ha dut a terme la recent gestió del brot per hantavirus registrat al creuer 'MV Hondius' que va atracar a Canàries al maig.