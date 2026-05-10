Sanitat Exterior confirma que el passatge del 'MV Hondius' segueix asimptomàtic i continua l'operatiu

Ubay Rodríguez - Europa Press
Davant de la negativa del Govern de Canàries durant la nit al fondeig, García assenyala que "res" els distreurà
GRANADILLA D'ABONA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)
La ministra de Sanitat, Mónica García, ha assegurat que els professionals de Sanitat Exterior que han accedit a les 07.30 hores d'aquest diumenge al 'MV Hondius', que roman fondejat en el Port de Granadilla (Tenerife), han pogut confirmar que tot el passatge i tripulació del buc segueix asimptomàtic.
Durant unes declaracions als mitjans de comunicació a peu de moll, ha assenyalat que aquesta situació permet que tot l'operatiu de desembarqui i posterior trasllat a l'aeroport de Tenerife Sud pugui continuar segons el previst per les autoritats.
En aquest sentit, García ha ressaltat que els espanyols seran els primers a ser evacuats, ja que l'avió que s'ha habilitat per a ells ja està preparat en el recinte aeroportuari per desenganxar a Madrid.
La segona nacionalitat que serà evacuada serà Països Baixos, en l'avió dels quals també transportarà a ciutadans d'Alemanya, Bèlgica, Grècia i part de la tripulació; mentre que posteriorment s'aniran confirmant els següents vols previstos per a aquest diumenge (Canadà, Turquia, França, Gran Bretanya, Irlanda i Estats Units).
D'igual manera, la ministra ha afirmat que la previsió és que l'últim vol sigui el d'Austràlia en la jornada d'aquest dilluns amb sis persones.
EL FONDEIG DE ES PRODUIRÀ "AMB TOTAL NORMALITAT"
Qüestionada pels dubtes del Govern de Canàries i la seva negativa a autoritzar el fondeig, García ha insistit que el mateix es va produir a les 06.30 hores "amb total normalitat" i que el Govern d'Espanya ho ha autoritzat perquè les persones del buc, entre els quals hi ha catorze espanyols, "són absolutament benvingudes".
"L'operatiu segueix en marxa. Res ens distreurà de seguir treballant perquè aquest operatiu tingui èxit malgrat totes les dificultats amb les quals ens hem anat trobant", va concloure.