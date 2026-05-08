Sanitat diu que cap passatger espanyol s'ha oposat a fer quarantena per l'hantavirus

MADRID 8 maig (EUROPA PRESS) -
El secretari d'estat de Sanitat, Javier Padilla, ha assegurat aquest divendres que cap dels passatgers del vaixell MV Hondius, on s'ha originat un brot d'hantavirus, s'ha oposat a fer la quarantena quan siguin evacuats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid des del Port de Granadilla d'Abona de Tenerife, on també es desplaçarà dissabte l'equip tècnic del Ministeri de Sanitat.
En una entrevista a 'La hora de la 1' de TVE, recollida per Europa Press, també ha explicat que Espanya ha sol·licitat a les autoritats sanitàries de la UE que estableixin un protocol, tot i que Espanya també ho està fent amb els tècnics en la matèria.
Padilla ha explicat que està en contacte personal amb els 14 espanyols del vaixell i que "es troben bé, no tenen símptomes" i ha afegit que en termes d'ànims, tot i que han passat moments difícils, ara estan millor des que van salpar de Cap Verd i amb ganes d'arribar a Espanya.
"Cap d'ells m'ha manifestat cap oposició en aquest sentit", ha precisat el secretari d'estat de Sanitat en relació amb la quarantena que hauran de fer els 14 passatgers espanyols del creuer, un cop siguin evacuats de la nau i traslladats a la Península.
De fet, confia que sigui així "de manera voluntària" tot i que saben que pot ser "llarg i tediós" però creu que no hi haurà cap problema després del que "han hagut de passar en aquesta embarcació".