Sanitat convoca les comunitats a un Consell Interterritorial de Salut pel dèficit de metges

MADRID, 24 maig (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha convocat aquest divendres les comunitats autònomes a un Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) extraordinari el 5 de juny per abordar el dèficit de professionals que es preveu a l'estiu, tal com van reclamar dijous les autonomies governades pel PP, segons la carta enviada per la mateixa ministra als consellers del ram, a la qual ha tingut accés Europa Press.

"El Ministeri de Sanitat és sensible a les necessitats de les comunitats autònomes, a les dificultats que s'afegeixen en els períodes vacacionals i a la voluntat d'harmonitzar abordatges i mesures, sempre respectant l'autonomia de gestió de cadascuna en l'àmbit de les seves competències", recull el document.

Les 13 comunitats autònomes governades pel PP van demanar dijous a la ministra convocar un Consell Interterritorial per abordar "de manera monogràfica" la manca de professionals sanitaris d'atenció primària que es preveu a l'estiu, però Sanitat en principi ho va rebutjar ja que "aquest tema ja es va abordar" en la reunió entre el Ministeri i les comunitats del passat 9 de febrer.