Sanitat confirma el primer cas d'hantavirus a Espanya

MADRID 12 maig (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Sanitat ha anunciat el primer cas d'hantavirus detectat a Espanya, després de confirmar-se el positiu provisional identificat dilluns en un pacient provinent del creuer MV Hondius.
Segons Sanitat, el pacient, que està ingressat a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, ha presentat durant la nit "febrícula i símptomes respiratoris", tot i que ara per ara "es troba aparentment estable i sense un empitjorament clínic evident".
Tal com indica el protocol aprovat per Sanitat, el pacient ha estat ingressat en una unitat d'aïllament i tractament d'alt nivell (UATAN) i s'hi estarà fins que es recuperi.
Quant a la resta de passatgers del creuer MV Hondius, que estaven en estudi a l'Hospital Gómez Ulla, les proves definitives han confirmat un total de 13 resultats negatius.
Respecte al ciutadà nord-americà, la Health Security Committee (HSC) ha informat que el cas no concloent --i posteriorment negatiu-- analitzat a Cap Verd ha resultat negatiu.