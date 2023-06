Sanitat i CCAA acorden retirar l'obligatorietat de les mascaretes a centres sanitaris, sociosanitaris i farmàcies

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han acordat aquest divendres "per consens", en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS), la retirada de l'obligatorietat de les mascaretes als centres sanitaris, sociosanitaris i les farmàcies.

Segons han informat a Europa Press fonts sanitàries, a partir d'ara, després de la seva aprovació en Consell de Ministres, enlloc d'una obligació, estarà només recomanat portar les mascaretes en aquests espais.

En qualsevol cas, tal com ha dit Miñones les últimes setmanes, encara es podria mantenir l'obligatorietat de les mascaretes en alguns espais sanitaris on hi hagi especials característiques i pacients inmunodeprimits, com les UCI, les zones d'oncològics, quiròfans o Urgències.

La decisió s'ha pres, segons aquestes fonts, després d'escoltar l'informe tècnic dels experts del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), liderats pel doctor Fernando Simón. Miñones ja va avançar els últims dies que només es prendria aquesta mesura "escoltant els experts".

Després d'aquest "consens" a què han arribat Sanitat i els consellers autonòmics, ara haurà de ser el Govern espanyol el que posi el dia exacte en què decaigui l'obligatorietat. Previsiblement, l'Executiu podria portar aquest tema al Consell de Ministres ordinari de dimarts. Posteriorment, seria publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i, així, entraria en vigor.

La mesura, produïda en plena precampanya per a les Eleccions Generals del 23 de juliol, ha estat qualificada de "electoralista" per diverses comunitats autònomes, principalment del PP, com la Comunitat de Madrid.

Per exemple, el conseller de Sanitat madrileny en funcions, Enrique Ruiz Escudero, ha subratllat, abans del CISNS, el caràcter "absolutament irregular de principi a fi" d'aquesta reunió, amb 12 consellers en funcions després de les eleccions autonòmiques del 28 de maig.

LA FI DE LES MASCARETES

Fins al moment, les mascaretes eren obligatòries als centres i serveis sanitaris com hospitals, centres de salut, clíniques dentals, centres de reproducció humana assistida, centres d'interrupció voluntària de l'embaràs i altres centres d'atenció especialitzada.

També s'havien de fer servir en les farmàcies i en les residències, si bé en aquest últim lloc només era obligatòria per als professionals que hi treballin sempre que estiguessin en contacte amb residents i per als visitants quan es trobessin en zones compartides.

Fa quatre mesos, el 8 de febrer, Espanya va deixar de ser l'únic país d'Europa que mantenia l'obligatorietat de l'ús de les mascaretes en els transports públics. Aquesta mesura es va produir mesos després que ho aprovessin la resta de països del continent, si bé en molts se seguia mantenint la recomanació d'utilitzar-la en espais tancats i en transports públics amb la finalitat de prevenir el contagi del coronavirus.

La retirada de les mascaretes en els transports es va produir gairebé un any després que el seu ús deixés de ser obligatori en l'exterior, mesura aprovada el 10 de febrer de 2022, i uns mesos més tard (el 20 d'abril de 2022) que ja no s'utilitzi als espais interiors.

Ara, també podrà deixar-se de fer servir mascareta en les farmàcies i en els centres sanitaris, cosa que han hagut de fer durant tota la pandèmia de COVID-19. Amb la mesura aprovada aquest divendres pel CISNS, s'acaba gairebé 'de facto' amb totes les restriccions que es van imposar amb l'esclat del virus fa ja més de tres anys.