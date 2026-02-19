Sanitaris catalans asseguren haver fet "recular" al Govern en els incentius per ajustar baixes

Salut afirma que les baixes mèdiques se seguiran donant "només per criteris mèdics"
Representants de Fòrum Català d'Atenció Primària (Focap) i La Capçalera han assegurat aquest dijous haver fet "recular" a la Conselleria de Salut de la Generalitat respecte als incentius econòmics a l'atenció primària per ajustar les baixes laborals a la durada òptima.
Ho han dit en una roda de premsa en el Parlament, en la qual han afirmat que ho han aconseguit arran del rebuig que han expressat les organitzacions de sanitaris i en defensa de la salut, així com de sindicats laborals, i han criticat "desinformació cap a la ciutadania" per part de la Conselleria.
"La proposta que ara tiren per enrere, com ja van fer en dues ocasions anteriors, sí que s'intentava reduir les baixes i sí que s'intentava de reduir la seva durada. De fet, l'indicador mesura literalment l'excés de dies de baixa, sense esmentar les proves diagnòstiques", han apuntat.
"VOLUM INGENT"
Han destacat que hi ha un "volum ingent" de patologia professional que es tracta com a patologia comuna perquè les mútues laborals no realitzen la feina que se'ls encarrega, apuntat a estudis que corroboren que fins a un 75% de la patologia professional no es diagnostica.
"Les mútues no estan complint amb la seva responsabilitat, i el Departament ara les ha proposat com la solució per agilitar els processos diagnòstics i terapèutics. Entenem que, evidentment, aquests recursos que puguin tenir aquestes mútues laborals seria molt desitjable que poguéssim tenir-los en el sistema sanitari públic", han afirmat.
ENVELLIMENT I PRECARIETAT
També han identificat, com a causes "fonamentals" del nombre de baixes laborals actual, l'envelliment de la població activa i les condicions socioeconòmiques que, asseguren, són molt precàries, així com l'empitjorament de les condicionals laborals.
Les organitzacions han defensat que les baixes curtes siguin autodeclarades, perquè "desburocratitzarien moltíssim" l'atenció primària, i han demanat fugir dels enfocaments basats en criteris economicistes i de control sobre la població, així com transferir recursos de les mútues privades a l'atenció primària pública.
Fonts de Salut consultades per Europa Press han explicat que les baixes mèdiques se seguiran donant "només per criteris mèdics" i que sí que es donaran més recursos perquè les proves diagnòstiques es puguin fer amb més agilitat.