Sanidad confirma el resultat negatiu en hantavirus de la dona ingressada a Alacant

Gabriel Luengas - Europa Press
MADRID 9 maig (EUROPA PRESS) -
El Centro Nacional de Microbiología ha confirmat que la PCR de la dona de 32 anys ingressada en un hospital d'Alacant ha donat resultat negatiu per hantavirus, encara que el protocol establert preveu una segona prova passades 24 hores, informa el Ministeri de Sanitat.
La dona va ser ingressada divendres en una habitació d'aïllament amb pressió negativa, en presentar simptomatologia respiratòria lleu --principalment tos-- després de compartir un vol amb una de les passatgeres del creuer MV Hondius que va morir.
Conforme al protocol, si la segona PCR torna a donar negatiu, la pacient passarà a ser considerada contacte amb quarantena a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Si el resultat fos positiu, seria traslladada a la Unitat d'Aïllament i Tractament d'Alt Nivell (UATAN) de l'Hospital La Fe.