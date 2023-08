Sancionades 4 persones, 2 catalanes, per copiar en l'examen del permís de conduir a La Rioja

LOGRONYO, 26 ago. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil, juntament amb la Prefectura provincial de trànsit a Logronyo (La Rioja), ha sancionat quatre persones, dues de les quals catalanes, que volien obtenir de manera fraudulenta l'autorització per conduir vehicles de motor.

Les actuacions es van dur a terme durant les inspeccions rutinàries que fan agents del Grup d'Investigació i Anàlisi (GIAT) de la Guàrdia Civil i examinadors de la Prefectura Provincial, a tots els opositors que es presenten a les proves per a l'obtenció dels diferents permisos de conducció, per evitar les suplantacions d'identitat i qualsevol tipus d'irregularitat i il·legalitat mitjançant l'ús d'equips electrònics, com orelleres, mòbils i rellotges amb memòria, durant el desenvolupament dels exàmens.

El comportament dels implicats durant les proves va fer sospitar els agents i examinadors de possibles anomalies, per la qual cosa, per no interferir ni alterar el procés dels exàmens van esperar que finalitzés l'examen per dur a terme la seva identificació en una sala annexa a l'aula.

Durant aquest procés es va poder constatar com aquestes quatre persones amagaven a la roba i a l'orella telèfons mòbils, receptors de senyal i audiòfons.

Aquests equips estaven preparats perquè durant la realització de la prova no haguessin de parlar, sinó que només haguessin d'enfocar amb la càmera la pantalla de l'ordinador i escoltar les respostes de l'examen que els comunicaven des de l'exterior per l'audiòfon.

NO APTE EN L'EXAMEN

Un cop descoberts es va procedir a l'aixecament de les corresponents actes d'intervenció del material electrònic que portaven, al mateix temps que la Prefectura provincial de trànsit a La Rioja declarava aquestes persones no aptes en l'examen per a l'obtenció del permís de conduir.

S'ha pogut constatar que aquestes quatre persones, amb domicili a Barcelona, Girona, Navarra i La Rioja, haurien arribat a pagar entre 1.000 i 1.500 euros a les persones que els van subministrar els aparells electrònics per facilitar-los les respostes el dia dels exàmens.

Per aquests motius, s'han tramitat les corresponents actes/denúncia que comporten una pena de multa de 500 euros. A més, no es podrà presentar a les proves per a l'obtenció o recuperació del permís o llicència de conducció o una altra autorització administrativa per conduir en el termini de sis mesos.

CANVIS EN LA LLEI DE TRÀNSIT

La nova llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial estableix com a infracció molt greu: "utilitzar dispositius d'intercomunicació no autoritzats reglamentàriament, en les proves per a l'obtenció i recuperació de permisos o llicències de conducció o altres autoritzacions administratives per conduir, o col·laborar o assistir amb la utilització de dites dispositives".

Gràcies a aquesta actuació s'ha evitat que aquestes persones obtinguessin de manera fraudulenta l'autorització per conduir vehicles a motor, ja que no tenien els coneixements bàsics i necessaris en matèria de trànsit i seguretat vial, la qual cosa hauria suposat un greu problema d'inseguretat per a la resta dels usuaris que circulen per les nostres carreteres.