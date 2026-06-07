Sánchez va viatjar per sorpresa aquest dissabte a Barcelona i va assistir al Primavera Sound

INSTAGRAM DE SALVADOR ILLA
BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, va viatjar aquest dissabte per sorpresa a Barcelona on va assistir a concerts del Primavera Sound, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
En un vídeo publicat en Instagram recollit per Europa Press, Sánchez assegura que aquest festival és molt més que música: "És talent, creativitat i una forma de mostrar al món una Barcelona i una Espanya obertes, diverses i plenes d'energia".
Sánchez, que va rebre al Papa León XIV a Madrid el dissabte al matí, va viatjar a Barcelona juntament amb la seva dona, Begoña Gómez, per assistir al festival, on va poder veure a grups com Gorillaz, My Bloody Valentine, The XX o el concert sorpresa d'Olivia Rodrigo.
El president del Govern ha sostingut que l'èxit internacional del Primavera Sound "parla d'una societat plural que entén la cultura com un espai de trobada, convivència i llibertat", i ha agraït el compromís del festival amb valors com la pau, la solidaritat i la defensa d'una cultura.
Illa també ha publicat fotos en Instagram amb Sánchez en el Primavera Sound, que ha descrit com un espai de "talent, creativitat i projecció internacional per a una ciutat oberta, diversa i vibrant".