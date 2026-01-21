Sánchez trasllada la seva solidaritat amb les víctimes i famílies de l'accident de Gelida

MADRID 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha traslladat el seu afecte i solidaritat amb les víctimes i familiars de l'accident ferroviari a Gelida (Barcelona) en què un tren de Rodalies ha descarrilat en caure mur de contenció, provocant la mort d'una persona i desenes de ferits, almenys quatre en estat greu.
"Molt atent a les informacions sobre l'accident d'un tren de Rodalies a Gelida", ha assegurat en un missatge publicat a la xarxa social 'X', que ha recollit Europa Press, i també ha dit que està "pendent de l'evolució de la situació i la feina dels serveis d'emergència".
"Tot el meu afecte i solidaritat amb les víctimes i les seves famílies", ha afegit.
El tren ha descarrilat en la línia R4 de Rodalies després de la caiguda d'un mur de contenció entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida (Barcelona). Bombers de la Generalitat han confirmat a més que en total hi havia 37 persones en el comboi i una persona ha quedat atrapada.