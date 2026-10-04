Sánchez lamenta la mort de dues persones pel temporal a Catalunya i demana precaució

Kike Rincón - Europa Press
MADRID 4 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha traslladat la seva "solidaritat i afecte" als familiars i amics dels dos morts pel temporal a Catalunya, al mateix temps que ha fet una crida a la "precaució" davant de la situació "complicada" que estan deixant les intenses pluges.
"Les intenses pluges ens estan deixant una situació molt complicada a Catalunya, especialment en zones de Barcelona on dues persones han mort a causa del temporal. Tota la meva solidaritat i afecte per a les seves famílies i amics", ha compartit aquest diumenge el president en el seu compte de X.
Sánchez també ha demanat evitar desplaçaments innecessaris i seguir les indicacions dels perfils oficials en emergència, reiterant el seu agraïment "a tots els que estan vetllant" per la seguretat.
En el matí d'aquest diumenge s'ha sapigut que dues persones han mort a causa de les pluges en els municipis de Tordera i Montornès, a la província de Barcelona. A més, els Bombers han informat que hi ha "com a mínim" una persona desapareguda en la riera de Pineda a Pineda de Mar (Barcelona), on s'ha establert un dispositiu de recerca.
La Generalitat de Catalunya ha aixecat aquest diumenge les restriccions de mobilitat pel temporal de pluges a les comarques de l'Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, Moianès, Osona (Barcelona), Ripollès (Girona), Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès i Tarragonès (Tarragona), encara que ha demanat "màxima precaució" i un últim esforç a la ciutadania.
Segons el Govern, hi ha serveis pendents i treball per fer i, per tant, no es recuperarà una "normalitat real" malgrat aixecar-se aquestes restriccions, per la qual cosa s'ha recordat que cal evitar desplaçaments si no són necessaris.