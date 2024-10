Sánchez-Garnica, Premi Planeta 2024: "Berlín és una ciutat en la que ha passat de tot"

Aconsegueix amb 'Victòria' el guardó del que va quedar finalista fa tres anys

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

L'escriptora Paloma Sánchez-Garnica, guanyadora del Premi Planeta 2024 amb la novel·la 'Victoria', situa l'acció en el Berlín posterior a la Segona Guerra Mundial i en el sud d'Estats Units en els anys 60: "Berlín és una ciutat en la que ha passat de tot".

En roda de premsa després de la gala del Premi Planeta 2024, ha explicat que, després de 'Últimos días en Berlín', finalista del Planeta l'any 2021 i que acabava amb el final de la Segona Guerra Mundial, va voler explorar què va passar amb els ciutadans en aquest Berlín previ a la construcció del mur.

"Cada racó de Berlín té una història", ha subratllat Sánchez-Garnica, a qui aquesta passió per la història de la capital alemanya se li va sumar la història sobre Estats Units i el que va passar a Tuskegee amb un estudi clínic a població negra sobre l'evolució de la sífilis marcada pels prejudicis racials.

Ha afirmat que, una vegada es va establir el codi de Nuremberg sobre experimentació amb éssers humans, a Tuskegee "es manté el terror", amb un estudi en el qual els pacients no sabien que estaven contagiats de sífilis i en el qual no els tractaven sinó que observaven com evolucionaven.

Sánchez-Garnica ha explicat que en la novel·la també apareix el Nova York dels 60 per mostrar "les esquerdes en el bressol de la llibertat i els drets" amb la segregació racial i el mccarthisme.

NOVEL·LA DE 1946 A 1961

La novel·lista traça la història a través de tres dones, dues germanes i la filla d'una d'elles, que tracten de sobreviure en un Berlín derruït i ocupat pels vencedors, i davant de les quals es creuen dos homes que determinen "la seva vida i destinació".

L'arc de la novel·la va de 1946 a 1961, amb la construcció del mur a Berlín, ha subratllat que els personatges són "molt potents" i la història d'amor, també el filial, que se succeeix en la novel·la és un camí de sanación i redempció.