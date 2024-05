Sánchez confirma que els tres turistes morts en un atac a l'Afganistan són espanyols

MADRID, 17 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest divendres que tres turistes espanyols han mort com a conseqüència d'un atac dut a terme per homes armats no identificats a la ciutat de Bamiyán, en el centre d'Afganistan.

"Esglaiat per la notícia de l'assassinat de turistes espanyols a l'Afganistan. Segueixo la situació puntualment. La Unitat d'Emergència Consular del Ministeri d'Exteriors està treballant per oferir tota l'assistència necessària", ha escrit Sánchez en un missatge a la xarxa social X, en el qual també ha traslladat el seu afecte als familiars i amics de morts.

El portaveu del Ministeri de l'Interior afganès, Abdulmatin Qani, ha confirmat que quatre persones han estat arrestades en el marc del tiroteig. "L'Emirat Islàmic d'Afganistan condemna enèrgicament aquest accident", ha agregat.