Samuel Salcedo porta 3 obres arquitectòniques sobre el rostre humà al Moco Museum Barcelona

BARCELONA 28 gen. (EUROPA PRESS) -
El Moco Museum Barcelona ha acollit 3 obres arquitectòniques de l'artista barceloní Samuel Salcedo, una selecció que aprofundeix en un dels eixos centrals de la seva trajectòria, que és el rostre humà "com a territori emocional, mirall psicològic i espai de projecció de l'espectador".
Reconegut per la seva capacitat per capturar la complexitat de l'expressió humana, Salcedo proposa en aquesta presentació un diàleg entre presència, percepció i vulnerabilitat a través d'escultures "que oscil·len entre allò inquietant, allò irònic i allò profundament empàtic", informa el museu en un comunicat aquest dimecres.
Les obres són 'Wrecking Ball I' (2015) en què explora la idea de la presència a través de la massa i el volum; 'Mirror mirror on the wall' (2025) en què el rostre es converteix en un autèntic mirall; i 'I'll be your mirror' (2025) en què se subratlla el caràcter relacional de l'obra de l'artista, perquè "mirar implica exposar-se".