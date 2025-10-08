Sàmper visita la nau incendiada aquest dimecres a Ripoll (Girona) i celebra que no hagi ferits

GIRONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha visitat aquest dimecres la nau industrial incendiada a la tarda prop de la carretera N-260 a Ripoll (Girona), i ha celebrat que no hi hagi "afectacions personals", informa en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
"Visito la nau de Comforsa que s'ha vist afectada per un incendi. Agraïment als Bombers, que han fet un molt bon treball, i agrair també que no hi ha hagut afectacions personals", ha explicat el conseller.
Ha traslladat aquest missatge als directius i treballadors de l'empresa participada pel Govern i ha assegurat que la Generalitat "està al seu costat i farà el possible per poder restablir la normalitat al més aviat possible".
Fins a una seixantena de bombers s'han desplaçat a la zona per apagar el foc --ja controlat-- que, segons han indicat després de rebre l'avís a les 16.15 hores, estava "totalment desenvolupat".
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que un carril havia quedat restringit i la circulació a través d'un pas alternatiu a l'N-260 entre Ripoll i Campdevànol (Girona) per facilitar la circulació dels serveis d'emergències, encara que ja s'ha restablert.