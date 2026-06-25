La samarreta de la Diada de l'ANC portarà el lema 'Hi soc. Hi som. Independència'

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha presentat aquest dijous la samarreta i el lema de la mobilització de la Diada 2026, 'Hi soc. Hi som. Independència', en un vídeo publicat a les seves xarxes socials.
L'entitat independentista recupera el color groc a la samarreta de la jornada i demana la implicació de tot el moviment per "mantenir i culminar el camí" cap a la independència, ha informat en un comunicat.
El color evoca el groc utilitzat a les samarretes de la Via Catalana el 2013 i la V el 2014, i reivindica la força col·lectiva que va situar Catalunya "al centre de l'agenda política internacional" i recorda que els avenços del moviment han estat fruit de la mobilització sostinguda.
La peça ha estat confeccionada íntegrament a Mataró (Barcelona), i l'ANC ha fet una crida a tornar a omplir els carrers per canalitzar el malestar amb el "govern espanyolista" de la Generalitat, encapçalat per Salvador Illa.
Finalment, l'ANC ha remarcat que la força col·lectiva només es pot construir si primer existeix una "responsabilitat i un compromís individual".