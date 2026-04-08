Samanta Schweblin guanya el I Premi Aena de narrativa amb 'El buen mal'

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora argentina Samanta Schweblin ha guanyat per majoria el I Premi Aena de Narrativa Hispanoamericana, dotat amb un milió d'euros, amb el llibre de relats 'El buen mal' (Seix Barral), ha anunciat la presidenta del jurat, Rosa Montero, en un acte celebrat la nit d'aquest dimecres en el Museu Marítim de Barcelona.
Els finalistes al premi, que rebran 30.000 euros, han estat Héctor Abad Faciolince amb 'Ahora y en la hora' (Alfaguara), Nona Fernández per 'Marciano' (Random House), Marcos Giralt Torrent amb 'Los ilusionistas' (Anagrama) i Enrique Vila-Matas amb 'Canon de cámara oscura' (Seix Barral).
A la cerimònia de lliurament del I Premi Aena de narrativa han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre d'Indústria, Jordi Hereu; la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el president i conseller delegat d'Aena, Maurici Lucena.
A l'inici de l'acte, Lucena ha defensat la decisió d'Aena amb aquesta "musculosa iniciativa de mecenatge" com una part de la responsabilitat social corporativa de les empreses, sobretot de les grans, amb la qual vol retornar a la societat una porció del molt que li deu.
Ha defensat el compromís històric d'Aena amb la cultura, ha anunciat que l'empresa adquirirà una "quantitat significativa" de llibres, tant de l'obra guanyadora com de les finalistes, i ha destacat que altres guardons com el Nobel, el Booker o el Strega han nascut de companyies que no tenien a veure amb la cultura.
Lucena ha manifestat "el desig" que cada any es pugui celebrar a Barcelona el lliurament d'aquest guardó, com un tribut a la lectura, la publicació de bons llibres i als escriptors.
