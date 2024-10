Salvament Marítim va atendre 367 emergències de nàutica d'esbarjo a l'estiu a Barcelona i Tarragona

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -

Salvament Marítim va atendre entre el 15 de juny i el 15 de setembre 1.466 emergències relacionades amb embarcacions d'esbarjo a Espanya, 267 de les quals a Barcelona i 100 a Tarragona.

En un comunicat, han explicat que es va assistir 751 persones a Barcelona i 274 a Tarragona tot i que, en total, a tot Espanya se'n va atendre 3.600.

Les causes de les emergències en embarcacions d'esbarjo han estat "fonamentalment" per avaria estructural o mecànica (77%); avarades (7%), i el 16% restant per altres causes com incendis, falta de notícies, enfonsaments o vies d'aigua.