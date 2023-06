Salvament Marítim se suma a la cerca de la dona desapareguda a Ullastrell (Barcelona)

Bombers de la Generalitat incorpora un helicòpter al dispositiu



BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

Salvament Marítim s'ha sumat aquest dissabte al dispositiu de cerca de la dona desapareguda a Ullastrell (Barcelona) després de les pluges de dimarts, mentre que els Bombers de la Generalitat han incorporat un helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (Grae).

Concretament, l'helicòpter revisarà des de l'aire "tot el riu Llobregat" fins a la desembocadura, on Salvament Marítim reforçarà la cerca, han indicat fonts dels Bombers a Europa Press.

El dispositiu també compta amb 15 dotacions de Bombers i equips de Prevenció Activa Forestal (Epaf) que centren la cerca a zones properes al riu amb acumulació de canya on la dona "podria haver quedat encallada".

EQUIP DE DRON

A més, inclou un equip de dron que pentina la zona des de l'aire i unitats subaqüàtiques del Grae.

Els serveis d'emergències van identificar dijous peces de roba de la dona desapareguda a diversos punts d'una riera seca de la localitat, i segons Bombers "no hi ha indicis que hi hagi més desapareguts".

Treballen amb la hipòtesi que la dona era dins del cotxe en el qual dimecres van trobar un home que havia mort, a la zona de Can Font.