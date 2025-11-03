Salut xifra el seguiment de la vaga de tècnics a Catalunya entre un 5,9% i un 11,5%

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat el seguiment de la vaga de tècnics superiors sanitaris als centres catalans en un 11,5% en el torn de matí i en un 5,9% en el torn de tarda aquest dilluns.
La vaga d'àmbit estatal ha estat convocada pel Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Siettes) i les dades del seguiment de la vaga corresponen als centres del Sistema sanitari integral d'utilització publica de Catalunya (Siscat).
La mobilització estatal, impulsada pel Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, té entre les principals reivindicacions que el Ministeri de Sanitat inclogui les seves demandes en l'Estatut Marc.