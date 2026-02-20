Salut xifra en un 7,2% el seguiment de la vaga de metges a Catalunya i MC en un 43%

BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 7,2% el seguiment de la vaga de metges convocada aquest divendres per Metges de Catalunya (MC) i en àmbit espanyol per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, mentre que el sindicat l'eleva a un 43%.
Segons ha informat el departament, el seguiment al matí per part dels metges del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) ha estat del 7,2%.
En canvi, Metges de Catalunya, que ha organitzat una gran rua de carnaval amb motiu de la vaga general, la situa en "global" en el 43%.