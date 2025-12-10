Salut xifra en un 7,2% el seguiment del segon dia de la vaga de metges i MC en un 55%

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 10 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 7,2% el seguiment de la vaga de metges en el seu segon dia, mentre que el sindicat convocant en l'àmbit autonòmic, Metges de Catalunya (MC), ho ha fet en un 55%.
Per províncies, segons MC, el seguiment ha estat del 58% a Barcelona, 40% a Girona, 42% a Tarragona i 20% a Lleida.
Per àmbit assistencial, també segons MC, han anat a la vaga el 57% de facultatius d'atenció primària, i el 29% dels de l'atenció hospitalària.