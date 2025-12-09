Salut xifra en un 6,5% el seguiment de la vaga de metges a Catalunya i MC en un 45%

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 6,5% el seguiment de la vaga de metges a Catalunya durant aquest dimarts al matí, mentre que el sindicat convocant en l'àmbit català, Metges de Catalunya (MC), ho ha fet en un 45%.
Per províncies, segons MC, el seguiment ha estat del 53% a Barcelona; del 39% a Girona; del 35% a Tarragona, i del 24% a Lleida.
Per àmbit assistencial, també segons MC, ha estat del 54% en atenció primària i del 33% en atenció hospitalària.
La vaga, convocada a tot l'Estat per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, exigeix un espai propi de negociació per al personal facultatiu, a més de millores en aspectes assistencials i organitzatius.
Aquest dimarts, els metges s'han manifestat davant la Delegació del Govern central a Catalunya, i es preveu que arribin a la plaça Sant Jaume de Barcelona al migdia; també hi ha concentracions previstes aquest dimecres des de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona fins a la Conselleria de Salut.