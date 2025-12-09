Salut xifra en un 5,9% el seguiment de la vaga de metges a Catalunya aquest dimarts a la tarda

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 5,9% el seguiment de la vaga de metges als centres del sistema públic català aquest dimarts a la tarda.
Durant el matí, la xifra ha estat del 7,2%, segons Salut, mentre que el sindicat convocant d'àmbit autonòmic, Metges de Catalunya, situa el seguiment global de l'aturada en un 45%.
Amb la vaga, convocada a tot l'Estat per la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, els facultatius protesten per un espai de negociació propi, l'eliminació de les guàrdies de 24 hores i contra l'esborrany de l'Estatut Marc, entre d'altres.