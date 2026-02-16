Salut xifra en un 5,5% el seguiment de la vaga de metges la tarda d'aquest dilluns

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salut de la Generalitat ha xifrat en un 5,5% el seguiment de la vaga de metges durant la tarda d'aquest dilluns en els centres públics de Catalunya.
Durant el matí, la xifra ha estat del 6,5%, segons la mateixa Conselleria, mentre el sindicat convocant, Metges de Catalunya, ha situat la xifra en el 39%.
L'organització ha convocat també vaga aquest divendres a nivell català, mentre en el conjunt de l'Estat, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ho ha fet durant tota la setmana.